VIDÉO- Guerre Israël-Hamas : comment le mouvement islamiste a préparé son offensive surprise

Il y a bien sûr le symbole, qui ne saurait relever du hasard : l'offensive du Hamas a été lancée 50 ans presque jour pour jour après la guerre du Kippour qui, le 6 octobre 1973, avait pris Israël totalement par surprise, en pleines célébrations du jour du Grand Pardon juif.

Mais aussi un autre enjeu crucial : fédérer le monde musulman autour de la cause palestinienne, à l'image des manifestations de soutien qui ont eu lieu au Liban ou au Pakistan. Car depuis 2020, Israël a établi des relations diplomatiques avec plusieurs pays musulmans, le Maroc, Bahreïn, les Émirats arabes unis, et des discussions sont en cours avec l'Arabie Saoudite. "Face à ces images-là, très dures, d'une partie de la population palestinienne victime de la riposte israélienne, le Hamas espère que l'Arabie saoudite et d'autres États arabes musulmans, face à leurs opinions publiques, renonceront à reconnaître l'État d'Israël", décrypte Frédéric Encel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po.