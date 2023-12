VIDÉO - Attaque de drones, navires pris d'assaut... Pourquoi les rebelles Houthis sévissent en mer Rouge

Un navire de la marine française qui naviguait en mer Rouge samedi a été ciblé par des drones appartenant à un groupe islamiste yéménite. Les Houthis, soutiens du Hamas et de l'Iran, disent menacer tous les bateaux qui se dirigeraient vers Israël, et ont déjà mené d'autres actions dans la région. Le 20H de TF1 vous explique pourquoi.

Un navire de la marine française, visible sur les images du 20H de TF1, a été visé à deux reprises, dans la nuit de samedi 9 à dimanche 10 décembre, par des attaques de drones des rebelles yéménites. Les engins survolaient la mer Rouge en provenance du nord du Yémen. Ils ont été interceptés par les militaires français. "La Frégate multi-missions (FREMM) Languedoc de la Marine Nationale a abattu deux drones qui se dirigeaient droit sur elle, en provenance des côtes du Yémen", annonce le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Quelques heures plus tôt, les rebelles Houthis, un groupe islamiste allié du Hamas et de l'Iran, menaçaient d'attaquer tout navire qui naviguerait dans la mer Rouge en direction d'Israël. "Nous empêcherons le passage de tous les navires qui se dirigeront vers l'entité sioniste si jamais l'aide humanitaire n'est pas autorisée à entrer dans la bande de Gaza", prévenait le brigadier général Yahya Saree, porte-parole militaire houthi (Yémen).

L'ombre de l'Iran

Il y a quelques semaines déjà, ils avaient pris d'assaut un navire marchand israélien et ses 25 membres d'équipage, comme le montrent des images de propagande diffusée dans notre reportage. Les attaques des rebelles se comptent par dizaine en mer Rouge, car c'est une zone économique cruciale où transite 9% du trafic mondial de pétrole. Les États-Unis comme la France y ont des intérêts stratégiques.

"Si les navires ne passent pas ce détroit, ils vont devoir contourner tout le continent africain, ce qui veut dire que les transports vont prendre deux ou trois fois plus longtemps, mais surtout vont couter beaucoup plus. Et donc, on peut imaginer les conséquences pour la production, les couts de l'énergie en Europe et dans d'autres parties du monde", analyse Rym Momtaz, experte en géopolitique à l'Institut IISS (International Institute for Strategic Studies).

Au fil des semaines, les Houthis ont multiplié les attaques de drones et de missiles ciblant Israël. Tous ont été interceptés par Tsahal. Derrière cette offensive militaire, l'ombre de l'allié iranien. "On sait que les Houthis bénéficient de systèmes d'armes et d'ingénierie iraniens parce qu'on a retrouvé des composants dans les missiles et les drones qu'ils envoyaient sur l'Arabie saoudite, qui venaient d'Iran", explique Isabelle Dufour, experte en défense et directrice des études chez Eurocrise.

Un risque d'escalade du conflit est pris très au sérieux par les États-Unis et la France, qui ont renforcé leur présence aéronavale ces dernières semaines.