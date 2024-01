VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : Gaza est devenu un "lieu de mort et de désespoir" selon l'ONU

La situation humanitaire dans la bande de Gaza est de plus en plus préoccupante, après près de trois mois de guerre. Un coordinateur a qualifié l'enclave palestinienne de "lieu de mort et de désespoir", estimant qu'elle était désormais "inhabitable".

C'est un quartier écrasé par des bombes, dans le nord de la bande de Gaza. Des ruines arpentées par quelques rares habitants, comme on le voit dans le sujet du 13H de TF1 ci-dessus. "Nous ne partirons pas d'ici malgré les destructions", affirme un habitant dans une rue dont les bâtiments semblent pulvérisés, "regardez autour de vous, il n'y a pas d'endroit pour vivre, mais nous en construirons".

"Lieu de mort et de désespoir"

Après bientôt trois mois de guerre entre Israël et le Hamas, Gaza est devenu "un lieu de mort et de désespoir", selon les mots employés par le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU. Dans un long texte publié sur le réseau social X, Martin Griffiths conclut que "Gaza est tout simplement devenu inhabitable". Confrontés aux pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments, les Gazaouis dépendent de l'aide humanitaire.

Parachutage français

Celle-ci continue d'arriver au compte-gouttes, par la route, via le point de passage de Rafah, au sud, et par les airs. Pour la première fois, la France a participé à ce largage, aux côtés de la Jordanie : sept tonnes de matériel à destination des hôpitaux. Une opération complexe, car des parachutes guidés par GPS permettent au matériel d'arriver au plus près de l'hôpital de campagne. Mais les besoins de la population sont bien supérieurs, et ces aides semblent dérisoires.

"Ce que nous avons reçu en fournitures ou en aides permet de subvenir à 3% de ce que dont cet hôpital aurait réellement besoin", explique par exemple le chef du service chirurgie de l'hôpital Al-Nasser. Aux destructions et aux pénuries, s'ajoute par endroits l'insalubrité. Dans le nord de la bande de Gaza, le camp de Jabaliya est ainsi noyé par les eaux usées.