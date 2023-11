VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : les trois jeunes Français libérés ont retrouvé leurs familles

Trois otages français ont été libérés, après 52 jours de captivité aux mains du Hamas. Ce sont trois jeunes franco-israéliens, âgés de douze et seize ans.

Eitan, douze ans, est enfin dans les bras de sa mère, après 52 jours de détention. Ces images, visibles dans le reportage en tête d'article, sont filmées par l'armée israélienne. Le 7 octobre dernier, le Hamas avait pris en otage toute la famille. Batsheva, la mère, était parvenue à s'enfuir avec sa fille, la sœur d'Eitan, alors que le père, lui est toujours retenu en otage. Ils rejoignent en hélicoptère un hôpital de Tel Aviv où sont rassemblés les onze otages israéliens libérés durant la nuit.

Sur des images de propagande du Hamas, Eitan marche aux côtés de deux autres Franco-Israéliens, Erez, douze ans, et sa sœur Sahar, seize ans. Les adolescents sont contraints de saluer leurs ravisseurs devant les caméras. D'autres otages, uniquement des femmes et des enfants israéliens, retrouvent leurs proches. Les plus jeunes, des jumeaux israéliens, sont âgés de trois ans.

En Cisjordanie, c'est la joie pour les familles de 33 prisonniers palestiniens, libérés en échange de ces otages. De jeunes adultes et des adolescents en majorité qui s'en sont pris à l'armée israélienne. Près de 180 otages restent aux mains du Hamas.