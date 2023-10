REPORTAGE - Guerre Israël-Hamas : une nouvelle pluie de roquettes s'abat sur Ashkelon

Des roquettes illuminent régulièrement le ciel de la ville, suivies des missiles d'interception du système de défense anti-aérienne israélien "Dôme de Fer". Une roquette palestinienne vient de toucher un hôtel où se trouvaient quelques journalistes. À l'arrivée de notre équipe, les sirènes retentissent une nouvelle fois, et il faut gagner les abris dans les sous-sols de l'hôtel. Une heure plus tard, en ressortant alors que le danger semblait éloigné, notre envoyée spéciale assiste à plusieurs explosions consécutives, alors qu'il fait déjà nuit. Selon l'armée israélienne, le Hamas et le Jihad islamique auraient encore à leur disposition plusieurs dizaines de milliers de roquettes et de missiles.