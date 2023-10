VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : l'attente insoutenable des familles des disparus

Sans nouvelles de leurs proches depuis plus de 48 heures, certaines familles désespérées craquent et laissent éclater leur colère. Alors que les disparus se comptent encore par dizaines, la situation reste chaotique après l'attaque massive perpétrée samedi par des commandos du Hamas contre Israël. Face à des informations parcellaires et parfois contradictoires, certains se pressent dans les postes de police, apportant des échantillons d'ADN, des cheveux par exemple, dans l'espoir d'une éventuelle identification.