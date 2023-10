VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : la France envoie le navire-hôpital "Tonnerre" à Gaza

Le "Tonnerre", mastodonte de la marine nationale, est ce mercredi 25 octobre en route vers Gaza. À son bord, du matériel médical pour aider la population gazaouie. Ce porte-hélicoptères, qui peut prendre la configuration d'un hôpital flottant, est équipé d'une dizaine de lits. "Nous nous mettrons en capacité de faire du soutien et de pouvoir prendre des lits. Soit avoir du soutien sur des lits qui sont sur terre dans le cadre des hôpitaux existants, soit de pouvoir, si c'est une nécessité, les accueillir sur ce bateau hôpital", a déclaré Emmanuel Macron ce mercredi, en visite au Caire.

Le "Tonnerre" est un grand bâtiment de la classe Mistral. Ces navires longs de 199 mètres sont des "porte-hélicoptères amphibies" qui sont "capables de mener, sous faible préavis, des opérations de gestion de crise, de transport ou encore d'évacuation sanitaire et de soutien médical par des moyens amphibies et aéromobiles", détaille le ministère français des Armées. Le navire a quitté le port de Toulon vers 16h "pour renforcer notre dispositif en Méditerranée orientale, où il rejoindra les frégates Alsace et Surcouf", a indiqué un porte-parole de la Marine française peu de temps après l'annonce officielle d'Emmanuel Macron.