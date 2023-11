Guerre Israël-Hamas : la trêve pourrait-elle être prolongée ?

Une soixantaine d'otages ont retrouvé la liberté depuis vendredi. La trêve ne devait durer que quatre jours, mais peut-on espérer qu'elle puisse se prolonger au-delà de lundi soir. Éléments de réponse avec Michel Scott, notre envoyé spécial à Tel Aviv.

Chacune des parties travaille déjà à l'extension de cette parenthèse humanitaire : du côté d'Israël afin de sauver le maximum d'otages, plus que ce qui était prévu en tout cas, et du côté du Hamas pour repousser le plus possible la reprise des bombardements israéliens, explique Michel Scott.

Le Qatar espère, dans un premier temps, prolonger la trêve de deux jours. Mais on ne s'attend pas que cette pause dans la guerre soit sans limite, indique notre envoyé spécial. À Tel Aviv, on estime qu'Israël serait prêt à aller jusqu'à un cessez-le-feu de dix jours au total, mais pas plus, avec une reprise des combats immédiatement derrière afin de contraindre, par la force cette fois, le Hamas à relâcher le reste des otages qu'il détient.