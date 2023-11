VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : la ville de Gaza encerclée, les bombardements se poursuivent

Dans le quartier de Maghazi, frappé ce vendredi, deux immenses cratères remplacent désormais les bâtiments qui se tenaient là. Les Israéliens assurent que des tunnels du Hamas passaient sous ces immeubles. Il est impossible de savoir combien de combattants et de civils ont été tués dans ces frappes. Les blessés palestiniens sont soignés dans des hôpitaux sans électricité, où les médecins opèrent à la lumière des téléphones. Le courant n'arrive plus, l'eau potable manque, et l'oxygène fait défaut.