VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : les images de la riposte massive sur la bande de Gaza

Une riposte sanglante. Au surlendemain de l'attaque sans précédent perpétrée samedi contre Israël, qui déplore plus de 700 morts et 2000 blessés, les autorités de l'État hébreu ont annoncé lundi matin avoir frappé dans la nuit "plus de 500 cibles des terroristes du Hamas et du Djihad islamique".

L'armée a ordonné un "siège complet" de la bande de Gaza, où une pluie de missiles continue de s'abattre en représailles à l'offensive perpétrée par le mouvement islamiste palestinien, comme le montre le reportage du JT de 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article.