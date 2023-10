VIDÉO - Attaque du Hamas contre Israël : Sdérot, la ville voisine de Gaza sous la menace des commandos

Cet après-midi, le dôme de fer est à nouveau actionné au-dessus de la ville lorsque le JT de 20H de TF1 arrive à joindre Sandrine Fitoussi, une Franco-Israélienne résidant à Sdérot. "Ils ont attrapé encore deux terroristes qui étaient à côté de notre synagogue", nous raconte-t-elle. "On attend les directives. Il y a l’armée qui patrouille tout le temps ici. C'est terrible..." Soudainement, la connexion s'interrompt. Une énième alerte vient de retentir.

Nous retrouvons notre interlocutrice quelques instants plus tard. "Il y a des alertes aux missiles. On est rentrés dans l’abri avec mon mari et mes enfants."