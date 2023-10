VIDÉO - Français disparus en Israël : l'appel au secours désespéré des proches de Céline

Sa famille, qui rappelle que Céline est malade et doit prendre régulièrement des médicaments, affirme n'avoir aucun contact avec les autorités israéliennes. "Je n'ai pas dormi depuis 48 heures", nous confie son frère Samuel Ben David, lui aussi sous le choc. "Ma mère ne dort plus. Mon père ne dort plus. On ne mange plus. C'est horrible." Alors qu'une liste des otages pourrait bientôt être communiquée, les proches de la jeune femme espèrent toujours une issue heureuse à leur insoutenable calvaire.