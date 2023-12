VIDÉO - Ils avaient brandi un drapeau blanc : trois otages tués "par erreur" à Gaza par l'armée israélienne

L'armée israélienne a annoncé vendredi que des soldats opérant dans la bande de Gaza ont tué trois otages israéliens "identifiés par erreur" comme une "menace". Selon les éléments fournis samedi, les otages avaient brandi des drapeaux blancs et parlé en hébreu. Tsahal promet une "enquête transparente" pour tenter de comprendre ce qui s'est passé.

C'est une erreur tragique qui occupe tous les esprits en Israël. L'armée israélienne a présenté ses plus sincères condoléances, vendredi soir, aux familles de trois otages israéliens tués par Tsahal après avoir été "identifiés par erreur" comme une "menace" lors de combats à Choujaiya (nord). "Les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et ils ont été tués", a indiqué le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari. Ils se sont "échappé ou ont été abandonnés" par leurs geôliers, a-t-il ajouté, promettant une "enquête transparente".

Dans la soirée, le chef du gouvernement, Benyamin Nétanyahou, a dit regretter "une insupportable tragédie" qui plonge "tout l'État d'Israël dans le deuil". Tandis que la Maison-Blanche a qualifié cette bavure "d'erreur tragique".

L'armée israélienne a fourni samedi de nouveaux éléments, accablants pour les militaires, comme l'explique le reportage de TF1 en tête de cet article. Selon les premiers éléments de l'enquête, les otages avaient brandi un drapeau blanc et parlé en hébreu avant d'être pris pour cibles. "Un des soldats les a vus lorsqu'ils sont apparus. Ils ne portaient pas de t-shirts et ils avaient un bâton avec un tissu blanc dessus. Le soldat s'est senti menacé et a tiré", a indiqué un responsable militaire. Deux des otages ont été tués. Un troisième, blessé, s'est réfugié dans un bâtiment. Les soldats ont entendu des appels à l'aide en hébreu. Le commandant du bataillon a ordonné de cesser le feu, mais une rafale de tir a tué le troisième otage.

"Une zone de combat active"

Les victimes sont Yotam Haïm, un batteur de heavy metal de 28 ans, et Samer al-Talalqa, un Bédouin de 25 ans, tous deux enlevés au kibboutz Nir Am lors de l'attaque meurtrière du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, précise un communiqué de l'armée. Le troisième otage tué est Alon Lulu Shamriz, 26 ans, habitant du kibboutz Kfar Aza, selon la même source. Leurs corps ont été rapatriés en Israël.

L'armée souligne qu'ils ont trouvé la mort "dans une zone de combat active" dans laquelle ses soldats livrent "une bataille continue depuis plusieurs jours" face aux combattants du Hamas. Elle a fait part de ses "profonds regrets" aux familles de victimes, ajoutant que "sa mission est de localiser les disparus et de ramener les otages chez eux".

Ces décès portent à 22 le nombre d'otages dont la mort a été confirmée par l'armée sur les quelque 250 personnes emmenées de force par le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre. 110 otages ont été libérés, et 129 restent captifs sans qu'il soit possible de savoir s'ils sont vivants.

Après avoir intensément bombardé le petit territoire côtier gouverné depuis 2007 par le mouvement islamiste palestinien, l'armée israélienne a lancé le 27 octobre une offensive terrestre. Depuis, 119 soldats israéliens ont été tués, dont environ 20% ont été victimes de frappes ou tirs dits "amis", autrement dit provenant de leurs propres forces armées, selon les données des autorités militaires. Des associations de familles réclament un cessez-le-feu tant que tous les otages n'ont pas été libérés, craignant qu'ils ne soient tués par leurs ravisseurs ou victimes collatérales des combats.

Il y a une semaine, l'armée israélienne a reconnu l'échec d'une opération visant à libérer des otages, durant laquelle deux soldats ont été grièvement blessés. Le Hamas a de son côté affirmé qu'un otage israélien, Sahar Baruch, 25 ans, a trouvé la mort lors de cette opération, diffusant des images de sa dépouille. Sa famille a confirmé qu'il s'agissait bien du jeune homme.