VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : Tsahal autorise pour la première fois des médias étrangers à suivre ses troupes dans Gaza

Dans cette guerre qui se joue aussi sur le front de la communication, les combattants israéliens accordent même des interviews et affirment avoir un seul objectif : combattre le Hamas. "On cherche des tunnels à l'est, un peu plus loin. On a trouvé deux tunnels maintenant et on va les détruire", confie l'un d'eux.

Étroitement encadrés par l'armée israélienne, quelques médias triés sur le volet ont pu se rendre dans l'enclave palestinienne, notamment un journaliste de la chaîne américaine ABC qui témoigne : "C'est le bâtiment que je peux vous montrer. Il semble que ce soit un bâtiment civil. Ce que les Israéliens affirment, c'est que le Hamas utilise ces bâtiments civils pour lancer ses attaques", explique-t-il prudemment, face caméra.