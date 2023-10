VIDÉO - Israël évacue des habitants le long de sa frontière avec le Liban

Récemment, il y a eu une tentative d'infiltration de combattants du Hezbollah dans cette zone, la plus proche de la frontière et la plus tendue. Stéphane Juffa habite à Metoula. Il témoigne : "Il y a sans arrêt des échanges, des tirs du Hezbollah, notamment avec des missiles antichars. Les missiles antichars sont très dérangeants parce qu'ils sont très rapides et on n'arrive pas à les intercepter avec le Dôme de fer", dit-il.

Plusieurs civils ont déjà été tués, des deux côtés de la frontière. Alors un deuxième front va-t-il s'ouvrir au nord d'Israël ? De nombreux habitants le craignent.