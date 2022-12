Guerre en Ukraine : cette entreprise du Cantal aide à la reconstruction du pays

800 millions d'euros seraient nécessaires, d'après le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, mais d'ores et déjà un milliard d'euros de dons ont été engrangés. Une aide internationale à laquelle certaines entreprises françaises se sont engagées à participer. L'une d'entre elles, située au cœur du Cantal, a déjà envoyé de ponts en kit pour aider l'armée ukrainienne dans son avancée. Livrés, clé en main, ils sont à monter sur place, façon mécano géant. "Aujourd'hui, sur le chantier, la seule chose à faire, c'est de venir jointer ces ponts, les relier entre eux pour pouvoir reconstituer une poutre. C'est un véritable Lego. Sur un site, tel qu'en Ukraine, je pense qu'il va falloir une semaine pour assembler les caissons et les mettre en place", explique Hervé Blanc, secrétaire général de l'entreprise Matière, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Ces pièces sont conçues pour rentrer dans un conteneur qui sera expédié par camion. Une seule journée suffit pour fabriquer un pont de 34 mètres de long en métal ; une structure brute pour aller plus vite. Les salariés, eux, ont le sentiment de travailler sur un projet hors norme. "On se dit qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice pour aider ce peuple, donc c'est valorisant", dit l'un d'eux. "On se rend compte des besoins que peuvent avoir ce genre de population donc on est aussi fier de participer à cela", renchérit un autre.