VIDÉO - Haut-Karabakh : les images saisissantes de la capitale vidée de ses habitants

Ce lundi, plusieurs équipes de journalistes escortées par les forces armées azerbaïdjanaises sont parvenues à entrer dans la capitale désertée, comme on peut le voir dans la vidéo de TF1. Tous les bâtiments, restaurants, hôtels, supermarchés sont vidés et désertés, pour beaucoup fracturés, et les étals vides, signe de pillages ou de départs à la hâte. Plus aucun drapeau arménien n'est visible depuis la route. Sur un mur est inscrit un graffiti indiquant que "Le Karabakh est Azerbaïdjan". Dans les rues se trouvent des soldats russes chargés du maintien de la paix dans la zone. L'occupant azéri, lui, est encore très peu visible.