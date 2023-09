Highland games : cette compétition que Charles III ne manquerait pour rien au monde

Les Highland games sont aussi l'occasion pour exalter et maintenir vivantes les traditions, comme les célèbres danses écossaises. Une passion transmise de génération en génération, nous expliquent deux sœurs, qui ont succédé à leur mère et à leur grand-mère sur scène. Pendant tout l'été, une soixantaine de villages organisent les Highland games. Depuis plus de 1000 ans, les Écossais célèbrent et partagent leur culture grâce à ces jeux.