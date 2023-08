VIDÉO - Incendie à Hawaï : les images des habitants réfugiés dans l'eau pour échapper aux flammes

Les affiches se multiplient en ville. Il y a des centaines de disparus et des milliers de proches inquiets. Des survivants qui arpentent les centres d'accueil de réfugiés et qui mènent parfois eux-mêmes les recherches, aux quatre coins de l'île. "Nous sommes allés dans plein d'hôtels, mais ma famille n'était pas là, on est allés dans des commissariat, on a contacté la Croix rouge mais rien", s'inquiète un rescapé dans la vidéo en tête de cet article. Un homme a fait des milliers de kilomètres pour venir chercher sa tante de 98 ans, dont il est sans nouvelles . Parfois, ce sont des familles entières qui sont portées disparues.