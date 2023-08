VIDÉO - Incendie à Portbou : les images des dégâts vus du ciel

Sur les hauteurs cette commune catalane, dimanche matin, le vent a ravivé les flammes. Une reprise de feu rapidement maîtrisée par les pompiers, mais ils restent vigilants. La N-260, axe principal entre la frontière française et la ville espagnole de Colera, reste fermée. Des vacanciers français, qui ont été évacués ce vendredi et pensaient rentrer au pays en passant par cet axe, ont dû faire demi-tour. "On voulait regagner notre maison, parce qu'on a tous nos bagages et qu'on doit repartir à Oléron, et on ne peut pas. On va essayer de passer par le Perthus, mais c'est deux heures de route", explique une conductrice. Seuls les commerçants et les résidents sont autorisés à passer, preuve à l’appui.