VIDÉO - Croatie, Portugal, Turquie... Le pourtour méditerranéen, théâtre d'incendies meurtriers

Ainsi, au Portugal, où les feux avaient déjà consumé l'année dernière plus de 110.000 hectares, un feu de forêt a éclaté mardi dans les environs de la station balnéaire touristique de Sintra. Huit pompiers ont été blessés et des centaines d'autres restaient mobilisés ce mercredi pour éviter sa propagation.

À Cascais, les habitants sont venus prêter main-forte à l'aide de tuyaux d'arrosage et de seaux d'eau. Mais face à un mur de flamme, ils n'ont d'autre choix que de reculer. "On a peur que les flammes atteignent les maisons parce qu'il n'y a que des buissons par ici. On essaye d'aider le plus possible avec des seaux, mais cela ne sert pas à grand-chose", s'inquiète une mère de famille dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. La priorité est de mettre à l'abri les plus vulnérables. Au total, plus de 70 habitants ont été évacués.