VIDÉO - Les images impressionnantes d'un incendie "hors de contrôle" en Espagne

Alors que l'été n'a pas encore débuté, l'Espagne, confrontée à une sécheresse historique après trois années de précipitations inférieures à la moyenne, a déjà subi plusieurs incendies ces dernières semaines. En 2022, année record en Europe, elle avait déjà été le pays européen le plus touché, avec près de 500 feux de forêt et plus de 300.000 hectares brûlés.