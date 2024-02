VIDÉO - Incendie meurtrier en Espagne : l'isolant de la façade a-t-il accéléré le feu ?

Les enquêteurs espagnols tentent de comprendre pourquoi le feu a ravagé un immeuble de quatorze étages de Valence, en quelques dizaines de minutes seulement, ce jeudi. Le revêtement de la façade est fortement mis en cause, à cause de l'isolant inflammable qu'il contient. Ce feu a fait au moins dix morts et plusieurs disparus, selon les pompiers.

Des flammes qui dévorent cet immeuble de Valence (Espagne), à toute vitesse. Les images de cet impressionnant incendie ont fait le tour du monde ce jeudi. Pris au piège, des habitants appellent à l'aide depuis les balcons. Après deux heures d'attente, un couple est enfin secouru par les pompiers. En quelques minutes, le bâtiment de quatorze étages est complètement brûlé. Au total, un nouveau bilan des pompiers fait état de dix morts et plusieurs disparus. Hier, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes.

Un isolant combustible en cause ?

Le feu s'est déclaré pour une raison encore inconnue. Samedi midi, les recherches ont enfin pu commencer pour retrouver les disparus, sous les yeux des habitants du quartier. Pilar habite à quelques minutes de l'immeuble incendié. "On aurait dit qu'on avait versé de l'essence sur l'immeuble, le feu est parti tellement vite, confie cette voisine dans le reportage du 20H en tête de cet article. D'énormes morceaux de la façade s'envolaient."

Pourquoi les flammes se sont-elles propagées aussi rapidement ? Ce soir-là, le vent soufflait à plus de 60 km/h. Mais le revêtement de l'édifice serait aussi en cause. Entre les deux couches d'aluminium de la façade, un isolant combustible aurait accéléré la propagation du feu. Le phénomène est similaire celui de l'incendie de la tour Grenfell à Londres, en 2017, où 72 personnes avaient péri.

Depuis, ces isolants ont été interdits en Espagne, mais les bâtiments construits avant 2019 ne sont pas concernés, comme nous l'explique Vincent Ponsi Frigola, ingénieur et architecte. "L'immeuble de Valence respectait la loi, puisque au moment de sa construction, ces matériaux étaient autorisés, précise le spécialiste au micro de T1. Aujourd'hui, ils sont interdits ici, et dans le reste de l'Europe." En France, les isolants combustibles, comme le polystyrène, sont interdits depuis près de 50 ans, pour les immeubles de plus de neuf étages.