Incendies au Canada : quels risques font peser les fumées sur la France ?

Des nuages de fumée devraient passer au-dessus de la France ce mardi, puis pendant cette semaine. "Ce sont les fumées qui viennent directement d'Amérique du Nord", détaille Sébastien Léas, prévisionniste Météo-France. "Ce qu'il y avait au Québec et notamment vers New York, c'était très concentré dans les premières couches de l'atmosphère. Ensuite, ça s'est propagé, dont les fumées sont un peu plus diffuses mais ont quand même un impact, notamment sur l'impression qu'on peut avoir de limpidité du ciel".

Le ciel pourrait donc ne plus être aussi bleu et aussi clair, à la pointe du Finistère, à partir de ce mardi 27 juin. Selon Dominique Tilak, directrice générale d'ATMO Occitanie, cela pourrait engendrer des irritations ou des problématiques respiratoires. "Mais à ce stade, il semble prématuré de parler d'impact sanitaire compte tenu des observations que nous avons", poursuit-elle.