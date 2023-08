VIDÉO - Incendies au Portugal : face aux flammes, des habitants désemparés

Comme beaucoup, elle et sa famille ont décidé de rester et de lutter comme ils peuvent. Des tracteurs pour couper l'herbe à la hâte, des branchages pour éteindre le feu. Même le jet d'eau ne fonctionne plus à cause des coupures d'électricité, expliquent les habitants. "Le seul moyen de sauver notre maison, c'est de rester. Si on s'en va, tout brûle", témoigne un autre habitant.