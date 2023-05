VIDÉO - Canada : une vague d'incendies "sans précédent" ravage l'ouest du pays

Plusieurs provinces du Canada sont concernées par les incendies. L'Alberta est la plus touchée : une centaine de feux de forêts et de broussailles sont en cours, 34 sont incontrôlables à cause du vent. Du ciel, on peut voir d'immenses colonnes de fumées s'élever. La qualité de l'air est très mauvaise autour d'une vingtaine de communes et de nombreuses routes sont coupées. L'Alberta a décrété l'état d'urgence. Jamais la province n'avait connu des incendies d'une telle ampleur.