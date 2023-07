VIDÉO - Incendies en Grèce : la colère des habitants de Volos après des explosions en série

Ces explosions ont provoqué la panique chez les habitants qui ont couru vers le port pour fuir sur des canots pneumatiques. "Les enfants d'abord, ne paniquez pas !", lance un retraité, qui tente de ramener le calme. D'autres se sont réfugiés dans des bus pour gagner la ville voisine. Ce vendredi, le feu dans la caserne, à trois kilomètres environ du village, était enfin circonscrit et les habitants de Nea Anghialos ont pu retourner dans leurs maisons et magasins.

Mais ils découvrent leur rue défigurée. Toutes les vitres ont été soufflées par l'onde de choc. "C'était sûr. On est en plein dans la trajectoire de l'explosion", constate un commerçant, dépité. "On était sur le balcon, le souffle était si puissant. Les portes ont claqué. On a eu peur et on a décidé de fuir", témoigne une riveraine. Comme elle, la plupart des habitants étaient encore dans le village quand les explosions ont eu lieu. "On n'a même pas reçu de messages d'alerte pour partir. On est en colère, triste et surtout déçus parce qu'encore une fois, on nous a laissé seuls", dénonce l'un d'eux.