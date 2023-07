VIDÉO - Incendies en Grèce : les images impressionnantes de l'évacuation de l'île de Rhodes

Pour les vacanciers évacués, cette situation est difficile. "Ce sont les vacances de la peur. Il y a des nuages sombres de partout. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est comme dans un mauvais film", raconte une touriste dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

La plupart des touristes ont été prévenus par SMS et ont dû se rendre sur les côtes par leurs propres moyens. La majorité d'entre eux résidaient dans deux stations balnéaires de Kiotari sur l'île de Rhodes. Ces résidences touristiques sont aujourd'hui directement menacées par les flammes. Le vent ne fait qu'attiser l'incendie qui s'étend de plus en plus d'heure en heure.