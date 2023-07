VIDÉO - "Mais qu'est-ce qu'ils attendent ?" : face à des pompiers inactifs, des habitants de Rhodes luttent contre les flammes

Dépités, et contre l'avis des pompiers sur place, des habitants excédés décident donc d'aller eux-mêmes tenter de sauver leur village. "On va y aller tout seuls. On ne peut pas attendre, nos villages vont brûler sinon !", ajoute un Grec. Les volontaires n'hésitent pas à partir à l'assaut des flammes. "On y va pour essayer de faire une barrière anti-feu", lance un jeune homme. Un autre habitant organise les équipes : "Là-haut, il faut du monde ! Ils sont tout seuls !".

Même sans matériel adapté, ces habitants n'hésitent pas à utiliser tout ce qu'ils ont sous la main pour tenter de contenir les flammes. "On doit couper les arbres, arroser avec de l'eau. On doit tout faire nous-mêmes ! Il n'y a personne ! Les pompiers sont de l'autre côté, et juste avec des tuyaux et de l'eau. Il n'y a même pas d'avion ! J'ai peur. Nos maisons, nos familles sont là, et on ne sait pas quoi faire", affirme un père de famille dans le reportage en tête de l'article.