VIDÉO - Incendies en Grèce : un entrepôt de munitions explose, des habitants évacués

La ville portuaire est en proie aux flammes depuis mercredi, attisées par des vents très chauds. "Malheureusement, le feu s'est propagé à cause du vent. Il y a eu des départs de feu un peu partout dans la région de Volos, même en ville, près du stade", témoigne un secouriste de la sécurité civile. Sur une vidéo filmée la nuit dernière par un automobiliste, on voit la violence des flammes qui menacent directement les habitations. Les éleveurs, eux, sauvent comme ils le peuvent leurs animaux, quand ce n'est pas trop tard.

À plus de 1000 kilomètres de là, les images de Rhodes vues du ciel sont saisissantes. Il ne reste que des carcasses de voitures et à perte de vue, on constate des étendues d'arbres calcinés. Plus de 10.000 hectares ont été détruits par les flammes, soit un tiers de l'île très touristique, devenue par endroit une zone fantôme. Les habitants, impuissants, découvrent les restes de leurs maisons parmi des débris encore incandescents. "Trente-quatre ans, voilà depuis quand cette maison existe. Trente-quatre ans et en quelques minutes, tout est parti, tout a été réduit en cendres", se lamente l'un d'eux.