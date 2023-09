VIDÉO - Incendies en Sicile : deux personnes tuées, et 700 touristes évacués de leur hôtel

Dans cet hôtel de Cefalù, 700 touristes doivent évacuer en pleine nuit. Gabriella filme comme elle peut, et semble désorientée, comme on le voit dans la vidéo en tête de cet article. "Tout le monde s'enfuit, tout le monde part", lance-t-elle. À l'extérieur, les flammes sont à quelques mètres seulement des bâtiments. La femme et ses enfants prennent alors conscience du danger : "Vas-y, tout est en train de brûler !".