VIDÉO - Grèce, Algérie, Sicile... Ces pays méditerranéens en proie aux incendies

Plus largement, l’ensemble du bassin méditerranéen est frappé par les incendies. En Algérie, les pompiers viennent peu à peu à bout des immenses feux de forêt qui ont déjà fait au moins 34 morts, selon les autorités. "La protection civile a pu en éteindre 80%, après une mobilisation ininterrompue durant la nuit de lundi à mardi", a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Il reste 13 foyers dans sept préfectures du nord et de l'est, a ajouté le ministère.

Les habitants, eux, sont démunis. "Le feu détruit tout sur son passage. Beaucoup de personnes ont déjà tout perdu. Moi, la moitié de ma maison a brûlé", se lamente ainsi l'un d'eux dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. À Bejaïa, une petite ville de la côte algérienne, ils ont fait le choix de s'enfuir. Une vingtaine de personnes ont pris d'assaut un bateau pneumatique avec la mer comme seule échappatoire.

Dans le pays voisin, la Tunisie, une végétation, surchauffée depuis des semaines, brûle là aussi. En soutien des pompiers, ce sont les habitants qui luttent contre les incendies avec des lances à eau ou avec des pioches, pour créer des contre-feux.