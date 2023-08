VIDÉO - Incendies meurtriers à Hawaï : les raisons d'une catastrophe hors normes

C'est l'incendie le plus dévastateur qu'ait jamais connu l'archipel. Il a rasé de la carte la ville de Lahaina, et fait des dizaines de morts. Quelles en sont les causes ? À 800 kilomètres au sud d'Hawaï, venait de passer l'ouragan Dora. Lorsque ses vents ont atteint l'île de Maui, très montagneuse, ils ont redoublé de force, pour atteindre jusqu'à 130 km/h. La moindre étincelle risquait de se transformer en immense feu, et c'est ce qui s'est passé.