AVANT/APRÈS - Incendies géants au Texas : les images d'un quartier résidentiel réduit en cendres

Au Texas, des incendies gigantesques ont déjà fait une victime et causé d’importants dégâts dans certains quartiers. À ce jour, environ 400.000 hectares ont brûlé. Il s’agit de l’un des pires feu qu’ait jamais connu cet État des États-Unis.

Sur les images aériennes visibles dans le reportage en tête de cet article, des paysages sans vie. Aux Texas (États-Unis) des champs calcinés s'étendent désormais à perte de vue dans une région qui vit principalement de l’activité agricole. Une femme de 83 ans est morte mercredi soir et les dégâts des incendies sont impressionnants. Les habitants qui reviennent espèrent récupérer quelques souvenirs, quelques pièces, quelques bijoux.

TF1

Des photos satellites montrent la petite ville de Fritch, il y a six mois. Il n'en reste presque rien. Dans le quartier résidentiel, les habitants ont tout perdu. "Tout est allé très vite. Les flammes allaient partout. Quand on est revenus, il ne restait plus rien. C'est le seul pantalon que j'ai, et ce T-Shirt, c'est tout", témoigne l’un d’entre eux.

TF1

À une centaine de kilomètres, à l’Est, les flammes menacent encore la ville de Canadian, attisées par des vents violents. Les habitants continuent d’évacuer leurs animaux. Les autorités alertent : "La priorité, c'est la sécurité des habitants et d'arrêter la progression du feu. Il va progresser tant qu’il ne sera pas totalement circonscrit".

Même pour les autorités, impossible de dresser un bilan précis des dégâts, mais les pluies à venir et la baisse des températures devraient les aider. À ce jour, c’est l’un des incendies les plus dévastateurs de l’histoire du Texas.