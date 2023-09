VIDÉO - Indonésie : sur les terres des dragons sur l'île de Komodo

Après quelques minutes de marche, des touristes belges ont rencontré une femelle de 2,50 mètres, puis un mâle plus imposant et plus actif. Un face-à-face sous haute surveillance qui nécessite un accompagnement obligatoire des rangers munis d'un bâton, pour éventuellement repousser l'animal. Le "dragon" est en effet un prédateur à la morsure redoutable, sa salive contient plus de 50 bactéries.