VIDÉO - Les images terrifiantes des pluies de mousson en Inde

Sur les images diffusées depuis dimanche dans les médias et sur les réseaux sociaux, dont certaines sont compilées dans le reportage du JT de TF1 en tête de cet article, on voit notamment des automobilistes pris au piège, de l'eau jusqu'aux épaules. D'autres montrent des secouristes tenter d'extraire les rescapés à l'aide de canaux pneumatiques ou hissés à l'aide d'une tyrolienne, avant que leurs maisons ne se soient emportées par les flots. Mais les séquences les plus impressionnantes, et les plus terrifiantes, sont sans doute celles d'immenses torrents de boue et de troncs d'arbres s'engouffrant dans les rues et emportant tout sur leur passage.

Alors que les pluies diluviennes ont fait déborder les fleuves en quelques heures, un pont a été submergé par la force du courant tandis qu'un temple a été littéralement englouti.