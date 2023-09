VIDÉO - Inondations meurtrières en Grèce : "Quand l'eau arrive comme ça, bien sûr que tu as peur"

Lorsque l'équipe du 20H de TF1 arrive dans la petite ville de Pharsale, il n'y a que de l'eau et de la boue. La maison de Maria n'a pas été épargnée. Son jardin et son garage sont toujours inondés. "On s'est endormis à l'aube, c'était difficile. Quand l'eau arrive comme ça, bien sûr que tu as peur", explique-t-elle. À l'entrée de la ville, Dimitris observe, impuissant, sa station de lavage automobile. Il s'étonne encore de la quantité de pluie qui s'est abattue sur place.