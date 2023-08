VIDÉO - Fin de cavale pour l'ourse la plus recherchée des États-Unis

Fin de cavale pour Hank The Tank, l'ourse la plus recherchée de Californie. Vingt-et-un cambriolages à son actif, des kilos de nourritures dérobés : l'ourse noire de 180 kilos sévissait depuis plus d'un an ans la région du Lake Tahoe. La vidéo du 13H de TF1 ci-dessus la montre filmée en flagrant délit par des riverains ou des vidéos de surveillance : on la voit prendre ses aises sur la terrasse d'un particulier, ou se gratter la panse juste après son larcin.