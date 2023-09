VIDÉO - Inondations en Grèce : le calvaire des habitants de Volos, déjà meurtris par les incendies

Les trombes d'eau qui se sont abattues, essentiellement dans la journée de mardi, ont provoqué des torrents de boue qui ont tout entraîné sur leur passage. Ce sont des zones agricoles qui ont été le plus inondées. Piégés sous ces pluies diluviennes, les habitants de Nea Lefki ont retenu leur souffle toute la nuit. "J'étais derrière la vitre, j'ai appelé mon fils à l'aide, je lui ai dit : 'viens vite, on va se noyer ici'", lance une vieille dame, à bout de nerfs, devant les caméras de TF1. "Mais qu'est-ce qu'on va faire ?", insiste-t-elle dans la vidéo en tête de cet article.

Minos, lui, a les yeux scruté sur l'entrepôt où il stocke son blé. Il a tout perdu à cause de la tempête. "Je suis très triste parce qu'on a perdu beaucoup d'argent. On avait du blé de très bonne qualité et maintenant, on n'a plus rien", déplore-t-il. Cinquante kilomètres plus au sud, la cité balnéaire de Volos, chef-lieu de Magnésie, a, elle aussi, été dévastée. Deux semaines après avoir été menacée par les incendies, la ville est désormais couverte de boue. Une commerçante laisse exploser sa colère : "L'incendie, c'était déjà dangereux, mais ça, c'est du jamais-vu. On se sent complètement démuni ici parce que personne ne vient débarrasser cette boue. On enlève la boue, elle reste sur la route, il pleut, elle reviendra", s'agace-t-elle.