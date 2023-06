VIDÉO - "Je n'ai jamais vu un truc pareil" : plusieurs villes américaines dévastées par des tornades

Quelques kilomètres plus loin, une autre tornade a dévasté la commune de Bargersville. Les secours doivent encore inspecter 70 maisons détruites pour être sûrs qu’aucun habitant n’est resté coincé sous les décombres. Pour le moment, il n’y a pas de victime à déplorer dans le secteur. "J'ai attrapé mon petit chat et j'ai couru. Mais juste là, une fenêtre a été soufflée. Et une poutre d'1,20 mètre est entrée et a failli me toucher", se souvient une femme.