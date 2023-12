VIDÉO - Les États-Unis encore sidérés par les tornades qui ont fait six morts

Aux États-Unis, des tornades ont fait au moins six morts, samedi. Deux jours plus tard, des quartiers sont encore dévastés et le pays est sous le choc.

Il ne reste rien des maisons. Des quartiers entiers ont été ravagés dans le Tennessee, aux États-Unis, détruits par des tornades qui ont tout balayé sur leur passage, samedi 9 décembre au soir. De nombreux toits se sont envolés, des camions de plusieurs tonnes ont été soufflés comme de vulgaires jouets, comme le montrent les images diffusées par TF1 dans le reportage visible en tête de cet article.

Trois autres États touchés par ces phénomènes météorologiques violents

Dans les décombres, les habitants tentent de récupérer ce qui peut encore l'être. Le bilan est lourd : six morts et des dizaines de blessés. L'une des tornades a été filmée par un habitant alors qu'elle se rapprochait dangereusement de sa maison. On y voit une explosion, vraisemblablement causée par une installation électrique. Sur d'autres images, captées par une habitante effrayée, une tornade passe à quelques mètres.

Ces phénomènes climatiques extrêmement violents, accompagnés de nombreux éclairs et de grêle, ont également touché l'Alabama, le Mississippi, et le Kentucky. Alors que les recherches se poursuivent ce lundi pour trouver des survivants, des milliers de personnes restent toujours privées d'électricité.