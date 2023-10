VIDÉO - Une centaine d'otages aux mains du Hamas : la tragédie qui complique la riposte israélienne

Il ne lui reste plus que des photos et son espoir. Yoni Asher est sans nouvelle de sa femme et de ses deux filles de 5 et 2 ans depuis l'attaque du Hamas palestinien menée en Israël depuis samedi. Le dernier signe de vie qu'il a d'elles est une vidéo, diffusée en boucle sur les réseaux sociaux, sur laquelle il les reconnait pendant leur prise d'otage dans un kibboutz près de la bande de Gaza.

"Je veux demander au Hamas : ne faites pas de mal aux petits enfants, ne faites pas de mal aux femmes, prenez-moi à leur place, je suis prêt à venir", assure ce citoyen israélien au micro de TF1.

Comme lui, nombreux sont ceux qui n'ont plus de nouvelles de leurs proches. Sur le compte Instagram Weareoneisrael, les visages des disparus se multiplient. Au total, le Bureau de presse du gouvernement dénombre "plus de 100 prisonniers" faits par le Hamas.