VIDÉO - Israël-Hamas : trois mois de guerre, et aucune issue en vue

Il y a trois mois jour pour jour, le matin du 7 octobre 2023, le Hamas attaquait Israël. Bilan de ce raid : 1140 morts et 250 personnes prises en otage. Trois mois après, Gaza subit quotidiennement des bombardements de la part d'Israël, dont le gouvernement veut "éliminer le Hamas".

À l'intérieur d'une voiture frappée dans Gaza, les corps sans vie de deux journalistes palestiniens. Il s'agit de Moustafa Thuraya, un vidéaste qui collaborait avec l'Agence France Presse, et Hamza Waël Dahdouh, de la chaîne Al Jazeera. Le Hamas accuse l'aviation israélienne pour ce bombardement. L'offensive israélienne aurait fait 22.835 morts dans la bande de Gaza, selon un dernier bilan du Hamas, au pouvoir dans l'enclave.

Aucune trêve en vue

Trois mois après le début de la guerre, commencée par un raid du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, qui avait fait 1.140 morts et environ 250 otages, les combats restent intenses dans la bande de Gaza. L'armée israélienne occupe désormais la moitié nord du territoire palestinien enclavé, et va poursuivre ses opérations. Le Premier ministre israélien ne laisse aucun doute sur la poursuite de la guerre, comme on peut l'entendre dans la vidéo en tête de cet article. "Éliminer le Hamas, récupérer les otages", martelait Benyamin Nétanyahou ce samedi soir, "et faire en sorte que Gaza ne soit plus une menace pour Israël. La guerre ne doit pas s'arrêter tant que nous n'aurons pas atteint tous ces objectifs".

Veillée des familles d'otages

Presque simultanément, à Tel Aviv, les familles des otages manifestaient par une veillée, pour accentuer la pression sur le gouvernement pour leur libération. Seule une centaine de personnes ont été libérées sur les 250 capturées par le Hamas lors du raid meurtrier du 7 octobre dernier. La foule s'est rassemblée pour commémorer ou prendre la parole, comme une jeune femme, dont le frère jumeau est toujours captif.

Trois mois d'une guerre quasi ininterrompue, à l'exception d'une trêve de 8 jours à la fin du mois de novembre, qui avait permis l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël. Les chancelleries occidentales redoutent aujourd'hui une nouvelle escalade. Ce dimanche matin, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, était en Jordanie, une tournée diplomatique pour tenter d'empêcher une extension du conflit aux pays voisins.