VIDÉO - Guerre en Israël : panique à Haïfa après une fausse alerte d'intrusion aérienne

"L'alerte aux roquettes à Haïfa a été donnée à 18h, heure locale, et tout le monde s'est mis aux abris", rapporte Benoît Christal, envoyé spécial de TF1. "La rumeur d'hommes armés à bord d'ULM a circulé et l'armée a rapidement demandé à tout le pays de se mettre aux abris. Une heure plus tard, fausse alerte, sans explication."