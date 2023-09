"Je suis une femme, je serai toujours debout" : un an après la mort de Mahsa Amini, la détermination intacte des Iraniennes

Le 16 septembre 2022, la jeune Mahsa Amini décédait aux mains de la police des mœurs. L'étudiante de 22 ans avait été arrêtée trois jours plus tôt, pour "port de vêtements inappropriés". Sa mort a déclenché instantanément des manifestations dans tout le pays, au Kurdistan iranien dont elle était originaire, mais aussi à Machhad, et surtout dans la capitale, Téhéran. Le retrait du "hidjab", dont le port est obligatoire pour les femmes en Iran, devient le symbole du mouvement.

Presque un an plus tard, en juillet 2023, au péril de sa vie, une Iranienne s'affiche cheveux aux vents, qu'on peut voir dans le sujet du 20H de TF1 ci-dessus. Une vidéo la montre, harcelée par l'homme qui la filme et l'insulte. "Je suis une femme, je serai toujours debout", lui répond-elle, "je n'ai pas peur de toi".