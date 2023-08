VIDÉO - "Super émouvant" : aux JMJ, une marée de jeunes assistent à la veillée célébrée par le pape

Une marée humaine. C'est par une foule immense d'un million et demi de croyants que le pape François a été accueilli, samedi 5 août, sur l'immense esplanade d'un parc de Lisbonne (Portugal) lors d'une veillée religieuse organisée dans le cadre des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Toute la journée de samedi, un cortège ininterrompu de pèlerins venus du monde entier a parcouru plus de dix kilomètres pour atteindre le lieu de la veillée. "On en a des frissons, tellement c'est beau", glisse un jeune catholique dans la foule.