VIDÉO - L'armée israélienne dans le plus grand hôpital de Gaza : les images du raid

Dans la bande de Gaza, tous les regards sont tournés vers l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de l'enclave : l'armée israélienne vient d'entrer à l'intérieur. Tsahal justifie son intervention en accusant le Hamas d'en avoir fait une base stratégique. Le JT de TF1 vous montre les images.

L'ONU se dit "horrifiée". Des salles et des couloirs remplis de fumée. Des patients que l'on déplace à la hâte vers d'autres services. Le raid de l'armée israélienne sur l'hôpital Al-Shifa a été lancé durant la nuit de lundi à ce mardi. Plus personne ne peut désormais sortir de ce vaste complexe, le plus grand de Gaza, situé au cœur de la ville. À l'intérieur, la situation est tragique, comme en témoignent les images dans la vidéo en tête de cet article.

"Il n'y a plus d'électricité, et donc plus de respirateur artificiel pour cet enfant sur ce brancard, nous montre un médecin. Il n'y a plus d'électricité, et donc plus de respirateur artificiel pour cet enfant sur un brancard. Regardez les dégâts après le bombardement. C'est même dangereux de se déplacer ici. Avant, il y avait des patients et des docteurs... Ils ont même détruit les appareils d'air conditionné."

Des milliers de personnes, des malades, mais aussi des civils réfugiés, s'entassent dans cet hôpital depuis déjà plusieurs jours. "Les chars se sont positionnés tout autour de l'hôpital. Un énorme char est entré dans l'enceinte et s'est placé juste en face, au niveau des urgences. Ils ont tiré directement sur l'hôpital", raconte le docteur Ahmed El Mokhallalati. Sur des images fournies par l'armée israélienne, on voit que l'assaut est toujours en cours. L'hôpital Al-Shifa abriterait, selon Tsahal, un centre de commandement principal du Hamas. Et peut-être des otages.