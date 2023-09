VIDÉO - La Grèce frappée par des pluies diluviennes meurtrières : les sinistrés à bout

La population a donc décidé de s'organiser pour faire face à cette situation. Un volontaire informe par exemple les automobilistes que la route est inondée. Un autre tente désespérément de déboucher les égouts, encombrés par les déchets. "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tout est bouché, il ne reste plus rien. Hier, c'était déjà très grave. On pensait que c'était fini. Ça recommence aujourd'hui", s'émeut-il devant les caméras de TF1.

Depuis les premières inondations, il y a trois jours, la situation est de plus en plus compliquée pour les citoyens de Volos. Ce jeudi, ils n'ont plus d'électricité et n'ont plus accès à l'eau. En conséquence, devant la mairie, des camions arrivent régulièrement pour distribuer des bouteilles aux habitants. "On fait ce qu'on peut pour aider. On donne un pack d'eau par famille", avance un bénévole. Mais un habitant espérait mieux : "J'ai deux enfants, j'ai trois, six, neuf, douze bouteilles et ce n'est pas assez, mais on va survivre", assure-t-il.