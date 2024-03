VIDÉO - La roue d'un Boeing se décroche en plein vol : un incident pas si rare

Une enquête est en cours pour comprendre comment la roue d'un Boeing s'est détachée en plein vol, jeudi 7 mars. L'avion a pu se poser à Los Angeles en toute sécurité. Mais l'incident rappelle des faits précédents, et interroge sur la sécurité des appareils.

Six secondes seulement après avoir pris son envol de l'aéroport de San Francisco, en Californie (États-Unis), un appareil Boeing avec 249 personnes à bord perd l'une de ses roues. La pièce de 120 kilos endommage d'abord plusieurs véhicules avant de terminer sa course sur un parking, peu fréquenté à cette heure. Personne n'a été blessé.

"Je suis heureux que rien ne me soit arrivé et que tout le monde soit sain et sauf. Mais oui, ça fait peur", confie un homme face à la caméra du JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Un autre ajoute : "Dieu merci, personne n'a été blessé. Seuls les véhicules ont été touchés."

Une enquête est en cours

Cet incident rare n'est pourtant pas un cas isolé. À Strasbourg, en 1995, un Boeing 757 rencontre une situation similaire. La roue d'un diamètre d'1m20, qui pèse 200 kilos, se retrouve dans la chambre froide d'un traiteur, au milieu des pizzas. À Lyon, en 1998, c'est un 737 qui connaît la même mésaventure.

Ces derniers mois, il y a eu d'autres incidents. Lundi 4 mars au soir, au-dessus du Texas (États-Unis), le réacteur d'un Boeing s'enflamme. Encore plus impressionnant en janvier dernier : 20 minutes après le décollage, la porte d'un appareil d'Alaska Airlines s'envole elle aussi.

"Il y a une pression sur le secteur pour qu'il fasse des économies, que ce soit sur la maintenance, sur la production, sur les horaires des pilotes ou des contrôleurs aériens", détaille Mark Desaulnier, représentant de l'État du Texas.

Jeudi, l'avion a pu se poser en toute sécurité sur ses 13 autres roues. Une enquête est en cours pour comprendre pourquoi la roue du Boeing s'est détachée.