VIDÉO - "Une façon de prouver qu'ils sont maîtres chez eux" : les dessous de notre reportage chez les "narcos"

Au Mexique, les redoutables "narcos" imposent leur loi. À Tijuana, il ne se passe pas un jour sans que leur violence ne fasse couler le sang. Ces redoutables réseaux se spécialisent de plus en plus dans les drogues de synthèse, et notamment le terrible fentanyl, aussi appelé "drogue du zombie". Cette substance chimique est responsable de deux tiers des overdoses outre-Atlantique. Michel Scott et Paul Bouffard ont remonté la piste de cette marchandise mortelle, jusqu'au fief d'origine du cartel le plus redoutable dans l'État de Sinaloa.